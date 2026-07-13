Cerenova, doppio appuntamento con “Il Mercatino” in attesa della Notte Bianca del 25 luglio

Musica, artigianato e food , una festa pensata per offrire svago ai villeggianti

Marina di Cerveteri – Fine settimana all’insegna del divertimento a Cerenova con il ritorno de “Il Mercatino”, l’appuntamento estivo dedicato a residenti e villeggianti. Sabato 18 e domenica 19 luglio, via Veio si trasformerà in un vivace percorso tra artigianato, collezionismo, antiquariato, bigiotteria e stand gastronomici, accompagnati da musica e spettacoli di strada.

L’iniziativa offrirà a chi sta trascorrendo le vacanze sul litorale etrusco l’occasione di passeggiare tra le vie della frazione balneare, trascorrendo due serate all’insegna dello shopping, dell’intrattenimento e del buon cibo.

L’evento rappresenta anche un’anteprima della tradizionale Notte Bianca, in programma il 25 luglio in via Sergio Angelucci, manifestazione che torna dopo alcuni anni di assenza. A partire dalle ore 19, la strada si animerà con bancarelle, espositori di artigianato, aree dedicate alla gastronomia con specialità di carne e prodotti tipici regionali, oltre a spettacoli itineranti e momenti di intrattenimento per tutte le età.

Protagonista della serata sarà anche la musica, con band che proporranno i grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. L’obiettivo è richiamare residenti e turisti in una grande festa estiva, valorizzando il territorio e offrendo occasioni di svago nel cuore della stagione balneare.