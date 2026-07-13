Sanità di prossimità e prevenzione: la ASL Roma 4 protagonista all’Italia Surf Expo –

La ASL Roma 4 ha partecipato all’Italia Surf Expo, ospitato nella cornice del Castello di Santa Severa, per promuovere la cultura della prevenzione e far conoscere i servizi della sanità territoriale.

All’iniziativa hanno preso parte il dottor Luca Casagni, la dottoressa Anna Nisticò e le Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC), dottoressa Mamone e dottoressa Ruma, che hanno incontrato cittadini e visitatori illustrando i percorsi di assistenza e prevenzione offerti sul territorio.

Durante l’evento è stata presentata anche l’app LazioPerLaSalute, uno strumento che consente ai cittadini di monitorare il proprio stile di vita, ricevere consigli personalizzati, restare aggiornati sulle campagne di screening e accedere più facilmente ai servizi della ASL Roma 4.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per valorizzare il ruolo delle Infermiere di Famiglia e di Comunità, figure centrali della sanità di prossimità, impegnate ogni giorno nel portare assistenza e prevenzione direttamente nelle comunità locali.