Concerti gratuiti di Judith Hill e Kevin “Sonny” Gullage & The Blues Groovers

Cerveteri: al Parco della Legnara la prima edizione del Blues Festival con ingresso gratuito –

Il blues internazionale risuonerà nel cuore di Cerveteri per due sere, martedì 14 e mercoledì 15 nella splendida cornice del parco della Legnara, un’anteprima dell’Estate Caerite, manifestazione storica che tutte le estati raccoglie artisti da tutto il mondo per regalare gratuitamente ai cittadini spettacoli e musica.

La prima edizione del Blues Festival sarà aperta martedì da Judith Hill. L’artista arriva da Los Angeles con il suo tour europeo 2026. Scoperta da Michael Jackson per il tour mondiale This Is It, consacrata da Prince come una delle voci più grandi della sua generazione, vincitrice del Grammy Award 2015 — Judith Hill è oggi una delle cantanti più complete al mondo: compositrice, polistrumentista, performer totale. Il suo ultimo album Golden Child ha conquistato la critica internazionale. In Italia è già sold out ogni volta che si esibisce.

Mercoledì 15 a salire sul palco sarà Kevin “Sonny” Gullage & The Blues Groovers. L’artista arriva direttamente da New Orleans, la capitale mondiale del blues. Nato nel Treme, cresciuto tra i funerali jazz e le jam session della Frenchmen Street, allievo delle leggende Dr. John e Henry Butler, firma con Basin Street Records (l’etichetta Grammy-winning di New Orleans) e conquista il Blue Note di Milano con una standing ovation. Per OffBeat Magazine è semplicemente “The Next Great New Orleans Piano Man”.

“Cerveteri anche per questa estate si conferma come meta privilegiata per chi ama la musica internazionale. Con il Festival Blues avviamo l’Estate Caerite che sarà completamente gratuita. Un segnale che vogliamo ribadire per i nostri concittadini ma anche per tutti i turisti che potranno godere di serate all’insegna della cultura e della musica”, dichiara la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti.

“Portare nella cornice del parco della Legnara, a pochi metri dalla Necropoli Etrusca, il primo Festival Blues è un motivo di orgoglio per la nostra città, che conferma la sua vocazione verso la musica internazionale. Il cartello dell’Estate Caerite anche quest’anno è ricco di eventi, tutti gratuiti, che offriranno a cittadini e ai turisti serate di intrattenimento e condivisione”, dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo, Francesca Cennerilli.