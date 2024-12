Fiumicino: nuovi contenitori, 10 Ecoisole informatizzate e un Ecosportello per agevolare i cittadini

Migliora il servizio di raccolta differenziata a Fiumicino

FIUMICINO – Un percorso di miglioramento del servizio di raccolta differenziata per il Comune di Fiumicino. È quanto messo in atto dall’Amministrazione Comunale e dal Gestore Fiumicino Ambiente che, al fine di agevolare i cittadini nella raccolta differenziata, hanno deciso di introdurre nuove attrezzature e nuovi servizi complementari. Innovazioni messe in campo sia per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge che per incrementare la qualità del materiale raccolto e ridurre i rifiuti indifferenziati da conferire in discarica.

L’attività prevede una riorganizzazione generale della raccolta con l’utilizzo di nuovi contenitori i quali saranno dotati di un Microchip che associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza. Una tecnologia propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti.

Pertanto a partire dal 9 dicembre 2024, personale incaricato e formato dal gestore, passerà casa per casa a consegnare i nuovi contenitori/mastelli. Durante la consegna dei materiali gli operatori provvederanno a far firmare il contratto di comodato d’uso gratuito, a ritirare i vecchi mastelli e a fornire tutte le informazioni necessarie relative al servizio. Nel caso in cui non fosse presente il titolare dell’utenza TARI si potrà delegare una persona di fiducia, presentando copia del documento d’identità e delega compilata (reperibile nel pieghevole informativo).

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche la distribuzione è iniziata lo scorso 25 novembre 2024.

Oltre alle modifiche già descritte saranno introdotti anche altri servizi complementari e migliorativi. In particolare, per agevolare la raccolta di plastica e secco residuo, verranno installati 25 distributori dove tutte le utenze domestiche potranno effettuare il ritiro dei sacchi. Basterà convalidare la tessera sanitaria dell’intestatario TARI contattando l’ufficio clienti o recandosi presso l’ecosportello. L’ubicazione dei distributori verrà divulgata a breve nelle prossime comunicazioni oppure nel sito www.fiumicinodifferenzia.it.

Inoltre per facilitare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini residenti, dei non residenti e delle utenze commerciali, verranno installate 10 Ecoisole informatizzate: 6 per il conferimento di plastica e metalli, carta e cartone, frazione organica, vetro e secco residuo e 4 per il conferimento dei microraee (piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche non più funzionanti come cellulari, telecomandi ecc.).

Grazie alle Ecoisole i cittadini che si dovessero trovare nella condizione di dover gettare un quantitativo di rifiuti straordinario, potranno utilizzare questo servizio, che è sempre attivo, senza vincoli di orario né di giorno.

Infine il 16 Dicembre 2024 sarà attivato uno sportello dedicato alle utenze in Via della Scafa 46, presso Villa Guglielmi. L’Ecosportello garantirà la corretta gestione informatizzata delle attrezzature per la raccolta rifiuti, la consegna dei contenitori, la sottoscrizione/voltura o cessazione dei contratti di comodato d’uso gratuito, la distribuzione del materiale informativo, segnalazioni e qualsiasi altro servizio richiesto dall’Amministrazione Comunale.

L’Ecosportello resterà aperto dal lunedì al venerdì rispettando il seguente orario: 8:30 – 17:00 e il sabato: 8:30 – 13:00.

Visto il rilievo dei temi trattati il Comune di Fiumicino e Fiumicino Ambiente hanno organizzato due assemblee pubbliche per illustrare tutte le novità del servizio di raccolta.

La prima assemblea si terrà presso la sede comunale di Fiumicino martedì 3 dicembre alle 18:30, mentre la seconda giovedì 5 dicembre, sempre alle 18:30, presso la Casa della Partecipazione a Maccarese.

“L’introduzione di nuove attrezzature e l’implementazione di servizi innovativi e informatizzati, ci consentono di rendere più semplice ed efficiente la gestione dei rifiuti per i cittadini e di avvicinarci agli obiettivi ambientali previsti dalla normativa. – dichiara l’Assessore all’Ambiente e al Ciclo Integrato dei rifiuti, Stefano Costa. – L’obiettivo è duplice: aumentare la qualità del materiale raccolto e ridurre sensibilmente i rifiuti indifferenziati destinati alla discarica. – prosegue – Invito tutti i cittadini a partecipare alle assemblee pubbliche, dove avremo l’opportunità di illustrare nel dettaglio le novità e rispondere a eventuali dubbi o domande. La collaborazione di ogni cittadino sarà fondamentale per il successo di questo progetto, che rappresenta un investimento nel futuro sostenibile del nostro territorio.”