Fiumicino: apertura dello sportello INPS per i cittadini della città

Firma d’intesa tra il primo cittadino Mario Baccioni e la Direttrice filiale Inps Metropolitana RM-Eur filiale Inps Metropolitana RM-Eur Valeria Fabriano

Sarà attivo da ogni martedì e giovedì, con orario 9 –13, a partire da domani 3 dicembre, il nuovo sportello INPS dedicato ai residenti del comune di Fiumicino, inaugurato oggi presso la sede comunale in P.zza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78, al primo piano. Presenti alla cerimonia di apertura il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, il Senatore Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Nunzia Minerva, Direttore del Coordinamento metropolitano di Roma INPS, Marco De Sabbata Resp. Segreteria Direttore Generale INPS, gli Assessori e i Consiglieri dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

A firmare il protocollo d’intesa, che regola il nuovo punto INPS, il Primo Cittadino e Valeria Fabriano, Direttrice della filiale Inps Metropolitana RM-Eur.

Uno sportello di prima accoglienza che consente ai residenti, in particolare agli ultrasessantacinquenni e alle persone che versano in condizione di fragilità, di ricevere informazioni e supporto per l’inoltro delle domande e la gestione delle pratiche.

I residenti del Comune di Fiumicino potranno, quindi, rivolgersi direttamente al Punto INPS per:

– Informazioni sullo stato delle pratiche;

– Sostegno per l’invio delle domande:

– Protocollazione di documenti in entrata;

– Stampa cedolino pensione;

– Rilascio di estratti contributivi non certificativi;

– Richiesta di copie CU e ObisM;

– Registrazione della delega per l’identità digitale.

“Ringrazio il Ministro Paolo Zangrillo per la sua presenza e tutti i dirigenti INPS che hanno partecipato all’inaugurazione. Si tratta di un progetto sperimentale che incarna l’idea di una Pubblica Amministrazione percepita dai cittadini come un sistema efficiente e utile. Oggi stiamo superando il divario tra le necessità delle persone e le soluzioni concrete, grazie all’attivazione di un servizio fondamentale, atteso da tempo dai cittadini. – ha dichiarato il Sindaco – Un ringraziamento va anche al governo per il sostegno ricevuto, che ci consente di migliorare le prestazioni offerte e di contribuire alla qualità della vita della nostra popolazione.”

“Questo evento rappresenta un segnale forte che sottolinea l’impegno della Pubblica Amministrazione a restare vicina ai cittadini. Dobbiamo ridurre le barriere tra istituzioni e persone per trasmettere la sensazione di un supporto costante e favorire una visione della PA non come ostacolo, ma come risorsa. Un iniziativa che dimostra la volontà di questo Comune di diventare un modello di efficienza e di rispondere alle aspettative degli utenti.” ha sottolineato il Ministro Zangrillo

“Gli Obiettivi dell’iniziativa sono quelli di assicurare che tutti gli utenti, inclusi quelli fragili, possano accedere facilmente ai servizi INPS oltre valorizzare la collaborazione tra l’Istituto Previdenziale e le amministrazioni locali. – ha commentato Nunzia Minerva, Direttore del Coordinamento metropolitano di Roma INPS. – Puntiamo a rafforzare la presenza dell’INPS nelle comunità costiere, in linea con la strategia della Direzione Metropolitana di Roma.”