Il presidente della Commissione Ambiente, Paola Magionesi e il presidente della commissione Urbanistica, Barbara Bonanni: “L’area è una eccellenza dell’Agro Romano per quello che riguarda l’agricoltura e la zootecnica”

“Fiumicino, no al parco fotovoltaico sul suolo agricolo nell’area del biodistretto” – Va bene la realizzazione del parco fotovoltaico proposto dalla Srl Acea Solar, ma non nell’area del biodistretto.

Il progetto prevede l’installazione a terra di 17.052 pannelli fotovoltaici che andrebbero ad occupare 16,6 ettari di terreno agricolo ricadenti quasi totalmente in un’area identificata come zona ad alto valore naturalistico e paesistico.

Area sopra la quale, come ricordato dalla presidente della Commissione Ambiente e Urbanistica, Paola Magionesi, e dalla presidente della Commissione Urbanistica Barbara Bonanni, “non sono consentite attività comportanti un uso del suolo diverso dalla naturale vocazione”.

E Magionesi e Bonanni puntano i riflettori anche su un altro aspetto che certamente non può essere trascurato: quell’area “rappresenta l’eccellenza dell’Agro Romano per ciò che riguarda l’agricoltura e la zootecnia”.

“Nella stessa area – hanno proseguito – insiste il Biodistretto Etrusco Romano, che la Regione Lazio ha riconosciuto nel 2019 dopo aver valutato il contesto territoriale e le valenze agricole e ambientali”.

“Stiamo parlando di un’area dove le Aziende agricole operano nel rispetto della coltivazione biologica – conclude la presidente -, sarebbe un disastro per i nostri agricoltori e allevatori”. Ragione per cui l’amministrazione comunale di Fiumicino si è già espressa con un parere contrario alla realizzazione del progetto in quell’area

“Noi – hanno proseguito ancora Magionesi e Boanni – saremo al fianco degli agricoltori e allevatori per dare battaglia e per tutelare il nostro territorio”.

“Ben venga invece l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici pubblici o privati, o sui tetti di capannoni industriali, congruenti con il modello di sviluppo, a tutela del suolo, e che sosteniamo con forza”.

