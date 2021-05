Share Pin 0 Condivisioni

Fiumicino, Montino: “Ritrovate sulla spiaggia di Palidoro decine e decine di berte prive di vita” –

“Questa mattina, come saprete, sulla spiaggia alle spalle della Torre di Palidoro sono state ritrovate decine e decine di berte morte. Abbiamo sentito la Capitaneria di Porto, che è subito intervenuta chiamando l’Istituto Zooprofilattico, e la Lipu. Purtroppo si tratta di avvelenamento che le berte subiscono mangiando i pesci che, a loro volta, si nutrono di un’alga tossica che provoca la morte delle berte. E’ un fenomeno che purtroppo si è già verificato in altre zone del litorale Laziale, sempre in questo periodo dell’anno, ed è un altro sintomo del cambiamento climatico. Un altro segno dell’attenzione che dobbiamo porre alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino in particolare.”

Lo rende noto dal proprio profilo Facebook il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino