Share Pin 0 Condivisioni

Santa Marinella, il 31 maggio sospensione flusso idrico in alcune zone della città –

“A causa di interventi di manutenzione straordinaria, lunedì 31 maggio dalle ore 09:00 alle ore 15:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Santa Marinella e si potrebbero verificare abbassamenti di pressione o mancanze di acqua in via Poggio Bellavista, via Colfiorito, via delle Cese, via Lazio, via Albenga, via Laiugueglia, via Camogli zona bassa, via Portovenere, via Rapallo zona bassa, via Ventimiglia zona bassa. Il ripristino del flusso idrico e la normale condizione di fornitura idrica sono previsti nel pomeriggio, salvo imprevisti. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57 994 116. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.”

A renderlo noto il consigliere comunale delegato alla viabilità Patrizia Befani