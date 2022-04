Fiumicino: Montino scrive alla comunità ucraina residente per aiutare le famiglie in fuga dalla guerra –

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, scrive alla comunità ucraina residente in città per cercare di aiutare loro e le famiglie in fuga dalla guerra che hanno trovato o stanno trovando ospitalità sul territorio comunale.

“Abbiamo bisogno di interpreti che facilitino l’ingresso delle bambine e dei bambini nelle nostre scuole e per tutti l’accesso ai servizi primari e di cura”, ha spiegato il primo cittadino.

“La lettera sarà loro recapitata nei prossimi giorni. Ho anche invitato tutta la comunità ucraina residente a un incontro con l’amministrazione comunale lunedì 11 aprile alle 18 in aula consiliare di Fiumicino”.

Carissime amiche, carissimi amici,

ho deciso di scrivere alla vostra Comunità, così numerosa e ben inserita nel nostro territorio, in un momento tanto drammatico per il vostro popolo vessato da una guerra feroce e senza senso, per chiedere la vostra collabnorazione e avere il vostro aiuto. La guerra in Ucraina sta, infatti, provocando milioni di sfollati, principalmente donne e bambini, costretti ad abbandonare il proprio Paese e i propri cari per cercare rifugio all’estero. Anche l’Italia sta facendo la propria parte, così come il Comune di Fiumicino, che si è messo a disposizione per accogliere e, dove possibile, aiutare gli ucraini in fuga.

Queste persone, molto spesso minori che devono frequentare la scuola, si ritrovano in un contesto a loro totalmente estraneo, con difficoltà di ogni tipo, comprese quelle linguistiche.

È dunque con il cuore in mano che faccio appello alla vostra sensibilità, per cercare chi tra voi, in modo volontario e spinto dalla voglia di contribuire all’ambientamento dei vostri connazionali in fuga dalla guerra, ci aiuti ad aiutarvi. Abbiamo bisognmo infatti di interpreti, persone che contribuiscano ad abbattere quelle inevitabili barriere linguistiche che si presenteranno, soprattutto per i bambini e i ragazzi che dovranno frequentare scuole in cui non conoscono nessuno e di cui non parlano neppure la lingua. Ma anche per le persone che necessitano di cure o di altri bisogni primari.

Facciamo sì, tutti insieme, che i cittadini ucraini che sono già arrivati e che arriveranno anche in fuguro a Fiumicino, si sentano a casa, al sicuro, compresi e capiti.

Chiunque fra voi avesse voglia di aiutare il Comune ad aiutarvi mi contatti alla seguente mail: [email protected] lasciando i propri contatti. Sarete certamente richiamati. In ogni caso lunedì 11 aprile alle 18 in aula consiliare a Fiumicino avremo piacere di incontrare la vostra comunità. A nome di tutta l’amministrazione vi ringrazio e vi porgo i miei saluti.