Il Sindaco emana un’ordinanza per chiudere il Centro Leonardo, il Market Central Da Vinci e il Da Vinci Village

Fiumicino, Montino chiude i centri commerciali la domenica –

Centri commerciali chiusi la domenica a Fiumicino “per evitare fraintendimenti”.

Esterino Montino ha deciso con un’ordinanza che la soluzione migliore è quella di chiudere i centri commerciali Centro Leonardo, Market Central Da Vinci e Da Vinci Village la domenica.

Nello specifico saranno obbligati alla chiusura nei giorni prefestivi e festivi.

“Quando il DPCM parla di ‘centri commerciali’, questa denominazione è da intendersi in senso estensivo e include le aree commerciali”, dice Montino.

“Lo scopo – spiega il Sindaco di Fiumicino – è evitare l’aggregazione di centinaia di persone nello stesso luogo”.

Montino sottolinea che la capacità d’attrazione dei tre centri è forte e riescono ad aggregare ogni fine settimana anche dieci mila persone da tutto il circondario, soprattutto da Roma.

“Una cosa che, in tempi normali, è ottima. Ma non viviamo tempi normali: siamo nel pieno di una pandemia mondiale”, dice Montino.

“Qualcuno insiste minacciando ricorsi – dice –, ma è bene essere chiari ed evitare equivoci: bisogna che le aree commerciali di questo tipo rimangano chiuse nei giorni festivi e prefestivi.

“È una regola imposta dalla situazione, ma è anche semplice buon senso. Non possiamo fare appelli per evitare gli assembramenti e poi permettere che migliaia di persone si concentrino in pochi punti”, conclude il Sindaco.

L’ordinanza, firmata ieri sera, è in vigore da oggi e fino al 3 dicembre prossimo, data di scadenza dell’ultimo DPCM.