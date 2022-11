Il sindaco di Fiumicino: “Un progetto in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che ora si avvia a diventare realtà”

Fiumicino, Montino: “A pieno regime il cantiere dell’auditorium” –

“È una grande soddisfazione vedere che è a pieno regime il cantiere per la realizzazione dell’Auditorium del Mare”.

Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.”Un progetto in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che ora, dopo avere superato tutti gli ostacoli e le difficoltà che una grande opera come questa comporta, si avvia a diventare realtà – prosegue il sindaco -. L’Auditorium, che sarà il più grande del litorale laziale, è il primo ma determinante passo per la realizzazione della Città della Cultura che coinvolgerà anche Villa Guglielmi”.

“Abbiamo voluto, immaginato e ora stiamo realizzando un luogo della cultura, della musica, del teatro – conclude il sindaco -. Un luogo di aggregazione destinato soprattutto alle ragazze e ai ragazzi della nostra città, tantissimi dei quali sono impegnati in progetti culturali, dove stare insieme e ritrovarsi per condividere idee. Un posto che sarà una grande occasione per la città, anche dal punto di vista occupazionale”.

“Ringrazio il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Ezio Di Genesio Pagliuca, che si è speso moltissimo per questo progetto – conclude Montino -, il dirigente ing. Massimo Guidi, i nostri uffici, i tecnici e tutte le persone che stanno rendendo possibile la realizzazione di un’opera fondamentale per una grande città come sta diventando la nostra”.