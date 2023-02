“Gettiamo così le basi per la nascita di un vero e proprio campus degli istituti superiori”

Fiumicino, Montino: “8 milioni di euro per il nuovo liceo”

“La Città metropolitana di Roma ha previsto una spesa pari a 8 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo liceo a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Il bilancio sarà approvato durante il prossimo Consiglio metropolitano. Poi si passerà alla fase della progettazione e all’indizione della gara d’appalto di un’opera così importante – spiega Montino -. La scuola, come abbiamo anticipato molte volte, sorgerà su un’area di circa 14 mila metri quadri che il Comune ha messo a disposizione della Città metropolitana e che si trova alle spalle del Baffi”.

“Gettiamo così le basi per la nascita di un vero e proprio campus degli istituti superiori – conclude il sindaco -, un polo con un’offerta formativa sempre più all’altezza di una città con 84 mila abitanti. Ringrazio la Città metropolitana e l’assessore alla Scuola Daniele Parrucci per avere subito colto l’urgenza di questo progetto per un territorio in continua crescita come il nostro”.

“Un’ottima notizia per il futuro della città, ma soprattutto delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -. Noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per accelerare il più possibile la realizzazione di questo liceo: basta “emergenza aule”, basta doppi turni, basta dover andare a Roma per potere frequentare le scuole superiori”.