Fiumicino, Mario Baccini è il nuovo Sindaco della città

Fiumicino cambia colore e passa alla destra, Mario Baccini Ex senatore d’Italia e Ministro è il nuovo primo cittadino della città.

Gli auguri al nuovo cittadino arrivano dal candidato del centrosinistra Ezio Di Genesio Pagliuca:

“Congratulazioni a Mario Baccini, ora faremo un’opposizione leale ma senza sconti”. Queste le parole del candidato del centrosinistra, Ezio di Genesio Pagliuca. “A lui il compito di guidare una Città che ha in piedi i nostri tanti progetti. Vigileremo su ogni azione, ogni atto, ogni proposta per fare in modo che quanto fatto nei dieci anni in cui abbiamo amministrato il Comune non venga reso vano. Saremo all’opposizione proponendo i valori e le idee in cui crediamo. Ci conforta, tuttavia, il fatto che negli ultimi 20 anni non si era registrato un dato così buono del centrosinistra neanche quando abbiamo vinto. Ora sappiamo che questi siamo noi, liberi da chi salta da una parte all’altra a seconda della convenienza. Da qui ripartiremo per costruire il futuro di una coalizione che ha dimostrato lealtà e trasparenza”.

“Voglio ringraziare le candidate e i candidati delle liste che mi hanno sostenuto – conude-, i comitati spontanei, i giovani, le volontarie e i volontari: è stata una bellissima avventura di cui sapremo fare tesoro”