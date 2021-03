Share Pin 1 Condivisioni

L’assessore alle Pari opportunità, Anna Maria Anselmi: “A causa della crisi sanitaria il 98% di coloro che hanno perso il lavoro è donna”

Fiumicino: manifesti contro la violenza sulle donne in tutta la città –

Fiumicino: manifesti contro la violenza sulle donne in tutta la città

Una giornata particolare quella di oggi, dove si celebra ancora questa volta la donna e lo si fa in un momento storico particolare, dove “il 98% di coloro che hanno perso il lavoro è donna”, come evidenziato dall’assessore alle Pari opportunità, Anna Maria Anselmi.

“Molteplici sono le storie circa le origini della Giornata internazionale delle donne – ha detto – Ciò che però conta è il senso che questa giornata ha: celebrare l’importanza delle donne”.

“L’8 marzo deve servire a ricordarci che ogni giorno va affermato e sottolineato il ruolo fondamentale delle donne nella società”.

“Ancora oggi le donne subiscono continue discriminazioni – sottolinea Anselmi -: sul lavoro, in famiglia, a scuola, negli ambiti della vita sociale. Una situazione che nel 2021 non dovrebbe più esistere”.

“E invece ogni dona lotta ogni giorno contro tutto questo”. “A causa della crisi sanitaria il 98% di coloro che hanno perso il lavoro è donna, aumentando la disparità di genere”.

“Durante il lockdown gli episodi di violenza sulle donne sono aumentati – prosegue l’assessora -. E in questi mesi il carico dei lavori di cura è ricaduto sempre di più sulle spalle delle donne”.

“Tutti segnali che invece di far sperare in un progresso sociale e culturale preoccupano e allarmano”.

“Per tenere alta l’attenzione sulle discriminazioni e la violenza – annuncia -, come Assessora alle Pari Opportunità, ho deciso di far diffondere su tutto il territorio del Comune un messaggio esplicito, diretto e significativo che aiuti le donne a combattere la violenza in ogni sua rappresentazione fisica, psicologica o economica. Manifesti con lo slogan “IO DICO NO alla violenza sulle donne” e il numero che le donne possono chiamare per chiedere aiuto, saranno affissi in tutta la città”.

(torna a Baraondanews)