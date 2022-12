Tappe anche a Passo della Sentinella

Fiumicino, nel 2023 ben 104 isole ecologiche itineranti –

“”Di concerto con l’Ati, gli uffici dell’assessorato all’Ambiente hanno stilato il calendario del 2023 delle Isole ecologiche itineranti”. Lo dichiara l’assessore Roberto Cini.

“In totale sono 104 le giornate che saranno dedicate a questo importante servizio e, come sempre, copriranno tutto il territorio cittadino – spiega Cini -. Quest’anno, per venire incontro ai cittadini di Passo della Sentinella, oltre ad aver già provveduto al ritiro straordinario di ingombranti e materiali vari dopo l’ultima mareggiata, abbiamo pensato di programmare 4 delle 23 giornate previste per Isola Sacra in Via Giuseppe Scagliosi (zona Parco). Le giornate previste sono il 24 Gennaio, il 7 Marzo, il 24 Giugno e il 23 Dicembre del 2023”.

“Voglio, con l’occasione, ringraziare la dirigente Maria Teresa Altorio – conclude l’assessore -, il personale dell’Area Tutela Ambientale, il direttore dell’Ati Claudio Campisano nonché gli operatori ecologici per il super lavoro e le enormi incombenze che hanno dovuto affrontare, e stanno ancora affrontando, prima per l’emergenza Covid-19 e adesso per gli ultimi eventi climatici che hanno causato distruzione ed ingenti danni”.

Fatta eccezione per Passo della Sentinella, rimangono invariati i luoghi in cui saranno posizionati gli scarrabili nelle diverse località.

Fiumicino isole ecologiche itineranti. Ecco i dettagli del calendario 2023: