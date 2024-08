Fiumicino, interventi straordinari di pulizia delle caditoie stradali e diserbo meccanico nelle aree scolastiche –

Fiumicino, interventi straordinari di pulizia delle caditoie stradali e diserbo meccanico nelle aree scolastiche

Il Comune di Fiumicino ha emesso due Ordini di Servizio finalizzati a garantire la pulizia ed il mantenimento del decoro urbano, con particolare attenzione alle aree limitrofe agli istituti scolastici ed alle strutture pubbliche, in vista dell’imminente apertura dell’anno scolastico 2024-2025.

Ordine di Servizio n.81/2024: Pulizia delle Caditoie Stradali

L’intervento, che inizierà il 26 agosto 2024, sarà eseguito nei pressi dei seguenti plessi scolastici e aree di particolare importanza:

Asili Nido: Il Girasole, L’Anatroccolo, L’Allegro Ranocchio, Il Delfino Curioso, L’Isola che non c’è, Il Pagliaccetto, Piccoli Passi, Raggio di Sole.

Il Girasole, L’Anatroccolo, L’Allegro Ranocchio, Il Delfino Curioso, L’Isola che non c’è, Il Pagliaccetto, Piccoli Passi, Raggio di Sole. Scuole dell’Infanzia Comunali: Il Faro Incantato, Lo Scarabocchio, L’Aquilone, La Scatola Magica, La Giostra, L’Arcobaleno, La Coccinella.

Il Faro Incantato, Lo Scarabocchio, L’Aquilone, La Scatola Magica, La Giostra, L’Arcobaleno, La Coccinella. Istituti Superiori: I.S. Paolo Baffi, Leonardo Da Vinci, I.I.S Paolo Baffi, I.S. Paolo Zappa.

Sarà inoltre effettuata la pulizia delle caditoie nei pressi del centro di primo soccorso/ASL in Via Coni Zugna, Via degli Orti e Via della Pineta di Fregene.

Ordine di Servizio n.80/2024: Diserbo Meccanico e Spazzamento

Parallelamente, è stato richiesto alle società concessionaria di effettuare un intervento di diserbo meccanico e spazzamento delle aree limitrofe agli istituti scolastici.

I lavori inizieranno il 26 agosto 2024 e riguarderanno le stesse aree già indicate per la pulizia delle caditoie. Questo per garantire che gli spazi adiacenti agli istituti scolastici siano sicuri per l’inizio delle attività scolastiche e per evitare intasamenti delle strade durante i periodi di pioggia.“Una delle nostre principali priorità è quella di garantire un ambiente sicuro e decoroso per i cittadini. La pulizia delle caditoie ed il diserbo meccanico sono fondamentali per prevenire problematiche durante l’autunno ed assicurare un inizio d’anno scolastico sereno. – dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa – L’Amministrazione è fortemente impegnata a migliorare la qualità della vita nel nostro Comune e voglio sottolineare l’importanza della collaborazione con le società incaricate e la determinazione dei nostri uffici ad intervenire tempestivamente. Iniziare i lavori il 26 agosto significa essere pronti ad affrontare le sfide della stagione piovosa e garantire la sicurezza delle famiglie e ridurre significativamente il rischio di allagamenti e problemi di viabilità