Fiumicino, incidente sul lavoro: non ce l’ha fatta l’operaio colpito da un tubo di ferro

Incidente sul lavoro all’aeroporto di Fiumicino, è accaduto il 12 settembre, Gian Calogero Cuntrera è stato colpito da un tubo mentre stava lavorando. I colleghi hanno dato immediatamente l’allarme chiamando il 112 e chiesto l’intervento dei sanitari, le condizioni sono apparse subito critiche, l’operaio è stato trasportato e ricoverato immediatamente all’ospedale San Camillo di Roma.

Le forze dell’ordine e lo Spresal presenti hanno dato il via alle indagini per gli accertamenti di rito per verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro.

Questa mattina però è arrivata la notizia che tutti speravano non arrivasse, Gian Calogero Cuntrera, a seguito delle gravi complicanze è deceduto colpendo l’intera comunità di Fiumicino.

Immediati i messaggi di cordoglio del comune, che attraverso una nota del Sindaco Baccini esprime la sua vicinanza e quella di tutta l’Amministrazione Comunale: “La perdita di una vita sul luogo di lavoro è una tragedia inaccettabile che tocca profondamente l’intera comunità. Restiamo a disposizione per offrire tutto il supporto necessario ed attendiamo gli esiti delle indagini per comprendere appieno la dinamica dei fatti” ha dichiarato il sindaco Mario Baccini.

Anche la Consigliera regionale Michela Califano, con una nota ha espresso il suo rammarico per questo grave lutto: “Desidero porgere ai familiari e a tutte le persone che volevano bene a Gian Calogero Cuntrera, deceduto a seguito delle complicanze di un grave infortunio sul lavoro in aeroporto, le mie più sentite condoglianze. Un evento tragico che ha scosso tutta la nostra comunità e deve farci riflettere sulla necessità sempre più stringente di continuare ad occuparci, dalle istituzioni pubbliche alle imprese fino alle parti sociali, quanto ancora ci sia da fare per debellare una piaga che non riusciamo ancora a sconfiggere “.