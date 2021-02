Share Pin 44 Condivisioni

Elitrasportato presso il Policlinico Gemelli

Fiumicino, incidente su via Coccia di morto. I vvf di Cerveteri e Ostia estraggono uomo dall’auto

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti presso via delle Idrovore di Fiumicino incrocio via Coccia di Morto per incidente stradale.

Un’autovettura Citroen C4, guidata da un uomo di cinquanta anni di nazionalità italiana, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada ribaltandosi. I VVF causa presenza corso d’acqua, sono intervenuti con adeguati DPI per auto protezione in ambiente acquatico (idrocostume). Hanno provveduto ad estrarre l’uomo dalle lamiere, affidandolo alle cure del personale sanitario presente. Lo stesso è stato trasportato presso il policlinico Gemelli in eliambulanza in codice rosso

Presenti sul posto per le loro competenze le forze dell’ordine.

Nessun altro automezzo coinvolto.