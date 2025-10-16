Una struttura moderna, sicura e a misura di bambino

Fiumicino, inaugurato il rinnovato asilo nido di via Foce Micina –

È stato ufficialmente inaugurato l’asilo nido di via Foce Micina, al termine di un lungo e accurato intervento di ristrutturazione che ha restituito alla città una struttura profondamente sicura, moderna e accogliente.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, l’Assessore Angelo Caroccia, autorità civili, militari e religiose, il personale educativo del nido, oltre a numerose famiglie con i loro bambini.

“Restituire alla cittadinanza una struttura educativa completamente riqualificata – ha dichiarato il Primo Cittadino – significa investire concretamente nel futuro del nostro territorio. Ogni dettaglio dell’asilo è stato pensato per garantire il massimo benessere dei bambini e la serenità delle famiglie. Questa è la visione che vogliamo: strutture moderne, funzionali, sicure, ma anche esteticamente curate. La cultura del bello, può davvero fare la differenza: una città curata nei dettagli è una città in cui si vive meglio e più volentieri.”

“Questo è un giorno di festa per tutta la comunità – ha aggiunto il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini –. La scuola è il primo luogo in cui si costruisce il senso civico e si coltivano i valori della convivenza.”

“L’intervento ha interessato ogni aspetto dell’edificio: infissi, pavimentazioni, arredi interni e spazi esterni sono stati completamente sostituiti utilizzando materiali di alta qualità e rispettando rigorosi standard di sicurezza e comfort. – ha confermato l’Assessore Onorati.- Ringrazio gli uffici tecnici e tutte le persone coinvolte per il lavoro svolto con grande professionalità.”

Le tre sezioni del nido – lattanti, medi e grandi – ospitano attualmente 52 bambini (14 lattanti, 21 medi e 17 grandi), con una capienza totale di 60 posti. Ogni sezione dispone di una stanza del sonno, bagno, area pranzo e zona giochi.

La struttura si arricchisce anche di due atelier didattici: uno dedicato alla manipolazione e decostruzione creativa, l’altro alle attività grafiche e pittoriche, guidati dalla figura dell’atelierista, un’educatrice con competenze artistiche che accompagna i bambini nell’esplorazione dei linguaggi espressivi. Le sezioni si affacciano su un giardino esterno, mentre nel chiostrino interno è stato allestito un orticello con piante organiche.

Durante la cerimonia è stato trasmesso un videomessaggio della storica maestra Lina Vattolo, 97 anni, che ha voluto salutare i presenti e ripercorrere la sua lunga carriera educativa, iniziata negli anni ’50 e proseguita fino al 1977 proprio presso la struttura di via Foce Micina.

Un nome per l’asilo: al via la consultazione pubblica

L’asilo, attualmente privo di una denominazione ufficiale, sarà intitolato con il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle famiglie. È stata infatti avviata una fase di raccolta delle preferenze attraverso due box per la votazione: uno collocato all’interno dell’asilo, l’altro disponibile presso la portineria del Comune di Fiumicino in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78.

La consultazione sarà aperta a tutta la cittadinanza. Lo scrutinio delle schede avverrà alla presenza del Comitato di Gestione, la cui nomina è prevista per la prossima settimana, e alla presenza dei genitori, in un’ottica di totale trasparenza. L’annuncio ufficiale del nome è previsto per il 15 novembre.