Anguillara, crescendo in sicurezza: i bambini hanno imparato insieme le regole della strada

16 Ottobre 2025

Anche quest’anno, dopo il grande successo dell’edizione 2024, l’Amministrazione Comunale con la Polizia Locale ha portato nelle scuole un progetto che unisce educazione, gioco e responsabilità: l’educazione stradale per i bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Gli agenti della Polizia Locale sono entrati in aula non solo per spiegare segnali e regole, ma per raccontare la strada come uno spazio da vivere con attenzione e rispetto, che ci unisce tutti: a piedi, in bici o in auto.

Con una piccola guida sulla sicurezza e tanti momenti di dialogo, i bambini hanno imparato che la prudenza può essere anche divertente, soprattutto se a insegnarla sono le stesse persone che ogni giorno li accompagnano davanti alla scuola.

Questa mattina in Piazza Regina Pacis i piccoli protagonisti si sono cimentati alla guida di macchinine elettriche su un circuito dedicato e, al termine dell’esperienza, hanno ricevuto il “patentino del piccolo conducente”.

L’Amministrazione Comunale, la Polizia Locale e le associazioni operanti sul territorio in ausilio alla sicurezza, hanno condiviso insieme ai bambini una mattinata di gioco, educazione e cittadinanza attiva.

Perché imparare a vivere la strada significa anche imparare a prendersi cura degli altri.

Così, in una nota, il sindaco Pizzigallo.