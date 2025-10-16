Anche quest’anno, dopo il grande successo dell’edizione 2024, l’Amministrazione Comunale con la Polizia Locale ha portato nelle scuole un progetto che unisce educazione, gioco e responsabilità: l’educazione stradale per i bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Gli agenti della Polizia Locale sono entrati in aula non solo per spiegare segnali e regole, ma per raccontare la strada come uno spazio da vivere con attenzione e rispetto, che ci unisce tutti: a piedi, in bici o in auto.

Anguillara, crescendo in sicurezza: i bambini hanno imparato insieme le regole della strada

Con una piccola guida sulla sicurezza e tanti momenti di dialogo, i bambini hanno imparato che la prudenza può essere anche divertente, soprattutto se a insegnarla sono le stesse persone che ogni giorno li accompagnano davanti alla scuola.

Questa mattina in Piazza Regina Pacis i piccoli protagonisti si sono cimentati alla guida di macchinine elettriche su un circuito dedicato e, al termine dell’esperienza, hanno ricevuto il “patentino del piccolo conducente”.

L’Amministrazione Comunale, la Polizia Locale e le associazioni operanti sul territorio in ausilio alla sicurezza, hanno condiviso insieme ai bambini una mattinata di gioco, educazione e cittadinanza attiva.

Perché imparare a vivere la strada significa anche imparare a prendersi cura degli altri.

Così, in una nota, il sindaco Pizzigallo.