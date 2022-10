L’iniziativa promossa dall’associazione “TutteXuna” a.p.s. con il patrocinio del Comune di Fiumicino

Fiumicino: inaugurata la prima installazione “Scarpe nel cemento” –

È stata inaugurata, ieri pomeriggio a Villa Guglielmi, la prima installazione del progetto “Scarpe nel cemento” promosso dall’associazione “TutteXuna” a.p.s con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

L’installazione, la prima di una serie che seguiranno su tutto il territorio, è dedicata a Tanina Momilia, la donna di Fiumicino vittima di femminicidio di cui oggi ricorre il quarto anniversario dal brutale assassinio.

La presidente dell’associazione, Antonella Mazzarese, ha letto una testimonianza e un commovente brano sul femminicidio e in ricordo di Tanina Momilia.

Sono intervenuti anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessora alle Pari Opportunità Anna Maria Anselmi.

“L’omicidio di Tanina ha sconvolto profondamente la sua famiglia, ma anche tutta la città e la nostra amministrazione – ha detto il vicesindaco -. E sono lieto di vedere qui, oggi, anche molti uomini”.















“Perché noi per primi dobbiamo prenderci la responsabilità della violenza che troppo spesso usiamo contro le donne, interrogarci su questo e riflettere. Abbiamo scelto questo angolo di Villa Guglielmi proprio perché invita alla riflessione”.

“Qui installeremo una panchina rossa, come ulteriore simbolo del percorso che tutte e tutti insieme dobbiamo fare per contrastare la violenza di genere e tenere sempre alta l’attenzione su questo tema”.

“Ho seguito la vicenda di Tanina dall’inizio e fino alla conclusione del processo, in Cassazione – ha aggiunto l’assessora Anselmi – dove la condanna contro il suo assassino è stata confermata in via definitiva. Un iter molto doloroso che ha lasciato un segno indelebile e una ferita profonda in ognuno di noi. Ringrazio l’associazione TutteXUna, la più attiva sul territorio sul tema della violenza di genere, per avere ideato questo progetto e per il lavoro che svolge ogni giorno nella nostra città”.

“Insieme continueremo a lavorare in questo senso. E ringrazio la famiglia di Tanina per la forza che ha dimostrato e per essere qui, l’Arma dei carabinieri che ha svolto le indagini e la Procura di Civitavecchia per l’impegno nel seguire il caso”.

Presenti anche amici e parenti di Tanina Momilia, l’assessore all’Ambiente Roberto Cini, i consiglieri Walter Costanza e Barbara Bonanni e alcuni rappresentanti dell’Arma dei carabinieri.