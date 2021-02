Share Pin 1 Condivisioni

A protestare contro il disservizio il presidente della Commissione sociale Armando Fortini, i consiglieri Maurizio Ferreri e Angelo Petrillo e la delegata ai trasporti Sandra Felici

Fiumicino: gli ascensori di Parco Leonardo non funzionano, sit in di protesta

Fiumicino: gli ascensori di Parco Leonardo non funzionano, sit in di protesta –

Gli ascensori per accedere ai binari della stazione ferroviaria di Parco Leonardo non funzionano e i rappresentanti dell’amministrazione comunale organizzano un sit in di protesta.

“Sabato mattina – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Colonna – insieme al Presidente della Commissione Sociale Armando Fortini, con i consiglieri comunali Maurizio Ferreri e Angelo Petrillo e la delegata ai trasporti Sandra Felici, abbiamo voluto manifestare il nostro dissenso al prolungamento dei tempi per la risoluzione della problematica riguardante gli ascensori fuori uso presenti nella Stazione Ferroviaria di Parco Leonardo”.

“L’accessibilità al servizio del trasporto ferroviario da parte dei passeggeri disabili o a mobilità ridotta è un diritto acquisito da tempo”.

“Siamo convinti che RFI, a breve, porrà fine a questa situazione, altrimenti saremo costretti a rivolgerci agli uffici competenti per azioni ben diverse dal sit-in”.

(torna a Baraondanews)