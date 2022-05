L’intervento a opera del Consorzio e su sollecitazione dell’amministrazione comunale

Fiumicino: ripulito il fosso di Valle Coppa –

Si è svolta nei giorni scorsi la pulizia del fosso di Valle Coppa a opera del Consorzio. Ad annunciarlo è stato il presidente del consiglio comunale di Fiumicino, Alessandra Vona.

“Su questa cosa – spiega Vona – occorre però fare chiarezza, poiché sono tanti, troppi purtroppo, i millantatori che approfittano di ogni occasione per dichiarare menzogne i cittadini esclusivamente a proprio vantaggio”.

“Era il giugno 2020, quando venimmo chiamati da residenti di Valle Coppa, che ci fecero presente una serie di difficoltà legate alla conformazione della località e a una serie di azioni perpetrate nei decenni, che portavano con loro conseguenze croniche”.

“Andammo a fare un primo sopralluogo, al quale ne seguirono diversi altri, anche con assessori della nostra amministrazione, con il Vicesindaco Di Genesio Pagliuca, l’assessore Caroccia, squadre di tecnici, io stessa e il capogruppo del Pd Calcaterra”.

“Prendemmo in carico le richieste dei cittadini, iniziando una serie di interventi: alcuni molto veloci come la rimozione di mota e la bonifica dell’area vicino la rotatoria del TPL”.

“Altri hanno avuto tempi amministrativi più lunghi, ma alla fine hanno ottenuto i risultati attesi, soprattutto dai residenti di Valle Coppa. Ci riferiamo alla pulizia del fosso avvenuta nella giornata odierna, a cura del Consorzio di bonifica”.

“Già perché la competenza e gestione di quel fosso non è dell’Amministrazione comunale, ma appunto del Consorzio. La nostra quindi è stata una azione costante nei confronti dell’ente gestore per giungere alla presa in carico del problema”.

“Fin qui nulla di strano. Se non fosse che nel giorno stesso della pulizia i già citati millantatori, postano foto degli interventi in corso, sbandierandoli come fossero risultato del proprio impegno quando, se interpellati, non saprebbero dire neanche a chi ci siamo rivolti e quali siano stati i rapporti istituzionali intercorsi. Fortuna che le persone sono molto più intelligenti di quanto essi pensino. D’altronde il sommo poeta nel III canto dell’Inferno aveva detto Giusto: “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”

“Aggiungo – prosegue Vona -, visti i precedenti, che dal 2020 sono in corso progettazione e studi per invarianza idraulica, al fine di risolvere in modo definitivo il problema dello smaltimento delle acque meteoriche di Via Ploaghe. Basta consultare le carte, che saremo ben lieti di mostraree a chi avesse curiosità di andare fino in fondo alle questioni”.