L’appuntamento con la massima assise cittadina è alle 13.30. I cittadini potranno seguirlo in streaming

Fiumicino, domani seduta di consiglio comunale

Nuovo appuntamento con il consiglio comunale a Fiumicino.

L’appuntamento con la massima assise cittadina è per domani alle 13.30 in prima convocazione e occorrendo alle 15.30 in seconda convocazione.

Visto il decreto con il quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale fino al 15.10.2020, il Consiglio Comunale è convocato senza la partecipazione del pubblico. La pubblicità della seduta resta comunque garantita dalla diretta streaming. I Consiglieri sono tenuti a mantenere il distanziamento sociale e munirsi di DDP per partecipare alla seduta.

Ordine del Giorno:

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

– Proposta 126, ratifica variazione dgc n.62 del 12.06.2020 ‘’variazione di bilancio urgente – allineamento stanziamenti di entrata e spesa relativi a contributi regionali per il piano di zona e altri fattispecie di inclusione sociale’’;

– Proposta 125, ratifica dgc n. 54 del 09.06.2020 ‘’ variazione di bilancio per contributo regionale ripascimento litorale.

MOZIONI :

– Prot_96282/2020_firma Lega;

– Prot_93876/2020_violenza e discriminazione per motivi di sesso, genere e orientamento sessuale (a firma PD, Lista Zingaretti, Demos e M5S);

– Prot_ 96699/2020_genitore separato in disagio economico e abitativo (a firma Demos);

– Prot_ 96703/2020_piano comunale di sicurezza balneare a garantire nel periodo di balneazione il servizio di controllo e salvataggio nelle spiagge libere del Comune di Fiumicino (a firma Demos).

ORDINI DEL GIORNO:

– Prot_101100_graduatorie Ater 2020 richiesta proroga ricorsi (a firma Demos, Pd, lista Zingaretti, M5S, Lega, Fratelli D’Italia, Cristiano Popolari)

INTERROGAZIONI:

– Prot_ 156855/2020_chiusura ufficio comunale Palidoro (a firma Crescere Insieme);

– Prot_ 179421/2020_ sicurezza stradale località Tragliata (a firma Crescere Insieme);

– Prot_3935/2020_ erosione costiera Fregene-Focene (a firma Crescere Insieme);

– Prot_29713/2020_ presidio Asl Palidoro centro vaccini (a firma Crescere Insieme);

– Prot_31752/2020_Darsena pescherecci (a firma Crescere Insieme);

– Prot_37430/2020_piano trasporti pubblico locale TPL (a firma Crescere Insieme);

– Prot_64405/2020_ situazione ponticello ciclopedonale Passoscuro-Maccarese (a firma di Crescere Insieme);

– Prot_83795/2020_apertura ufficio comunale di Palidoro (a firma di Crescere Insieme)