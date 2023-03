Fiumicino, dal 17 marzo scomparso 52enne: appello per ritrovare Giulio –

Appello sui social per ritrovare Giulio, di 52 anni, che vive con la famiglia a Fiumicino. Come riporta la scheda diffusa anche dal sito web di “Chi l’ha visto?” e in queste ore condivise sui social network da familiari e amici, Giulio lavora presso un’azienda di distributori automatici. Ogni mattina esce con il furgone della ditta per ricaricare i distributori nella zona di Roma Eur. Di lui non si hanno più notizie da venerdì 17 marzo, quando la mattina è uscito di casa per andare a lavorare. Sarebbe dovuto andare a prendere il furgone della ditta, invece si è fermato con la sua auto sulla via Portuense nei pressi dell’agriturismo “Bio Agricolo Traiano”. Alto 1.70, occhi castani, rasato, è scomparso con indosso abiti da lavoro, un giubbino con la zip azzurro e pantaloni della tuta neri. Il cellulare è stato trovato dai familiari nell’auto. Potrebbe avere con sé la carta d’identità e la sigaretta elettronica.