Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini: “Confido nei rilievi già in corso per comprendere le cause dell’incidente”

Ieri, 12 gennaio, si è verificato il crollo di un controsoffitto in un ristorante di sushi in viale delle Meduse a Fiumicino, intorno alle 20.30. In questo incidente 5 persone sono rimaste ferite, tre donne e due uomini. Per facilitare le operazioni di soccorso, sia l’area esterna che interna del ristorante sono state transennate. Inoltre, un tratto di viale delle Meduse è stato chiuso al traffico

Il Sindaco della città, Mario Baccini: “Ho appreso la notizia dell’improvviso crollo del controsoffitto presso un ristorante di Fiumicino, e che 5 persone sono rimaste ferite. Porto a loro i miei auguri per una rapida guarigione e confido nei rilievi già in corso per comprendere le cause dell’incidente”. Le autorità giudiziarie di Civitavecchia hanno provveduto al sequestro del locale. Come riportato dal Comune di Fiumicino, sul luogo presenti gli agenti della Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e la Protezione Civile Misericordia di Fiumicino.