Fiumicino, Coronas: “Nuovo incontro per riorganizzare Forza Italia, ormai ci siamo”

Riceviamo e pubblichiamo –

“Forza Italia prosegue la strada di riorganizzazione del partito sul territorio. Questa mattina, il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas, è stato ospite alla Camera dei Deputati per un incontro con l’onorevole Alessandro Battilocchio.

Insieme si è deciso di dare il via alla fase operativa rispetto all’apertura di diversi circoli territoriali, come già annunciato a luglio scorso. L’obiettivo è definito: tornare ad essere vicini alla gente anche in senso fisico, per poter creare punti di contatto, e di scambio di opinioni, tra la politica e i cittadini.

Il progetto ha la “benedizione” anche dell’onorevole Antonio Tajani, da sempre sostenitore dell’importanza del dialogo con la base, che ha partecipato “da remoto” alla riunione.

L’apertura dei circoli a Fiumicino è prevista per il prossimo mese di novembre; le date saranno comunicate di volta in volta”.

La nota di Alessio Coronas, capogruppo Forza Italia a Fiumicino