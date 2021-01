Share Pin 0 Condivisioni

Sannino: “Nuove aree coperte e pavimentazione in gomma colata nelle aree gioco”

Fiumicino, continuano i lavori in sette scuole del territorio –

Il presidente della Commissione Scuola del Comune di Fiumicino Ciro Sannino assicura che i lavori in sette scuole del territorio comunale proseguono speditamente.

Si tratta di “lavori di realizzazione di nuove aree coperte e della pavimentazione con gomma colata delle aree d’ombra e gioco dei bambini in sette scuole del territorio”, dice.

“Sono opere realizzate con 480 mila euro di finanziamenti del Ministero dell’Istruzione e che devono essere completate entro il mese di marzo”, aggiunge Sannino.

Le sette scuole interessate dall’intervento sono: la scuola per l’infanzia di via del Perugino; la scuola primaria Lido del Faro; la scuola per l’infanzia l’Isola dei Tesori; la scuola per l’infanzia e primaria di via Coni Zugna; la scuola per l’infanzia e primaria di via Michele Rosi; la scuola per l’infanzia e primaria di Palidoro; la scuola per l’infanzia e primaria di Tragliatella.