La massima assise in programma per domani alle 11 in prima convocazione e alle 13 in seconda convocazione

Fiumicino: convocato consiglio comunale d’urgenza –

Il Consiglio comunale è convocato in via d’urgenza per giovedì 23 giugno alle ore 11.00 in prima convocazione e occorrendo alle ore 13.00 in seconda convocazione , in presenza pressa la sala delle adunanze consiliari Comune di Fiumicino (piazza Generale C.A. Dalla Chiesa 78 – Fiumicino).

I temi da trattare

O.d.g.- Proposta_169_ Covid-19 – Agevolazione tari per le utenze non domestiche – modalità e termine per la presentazione delle relative domande;-

Proposta_165_ Ratifica deliberazioni Giunta Comunale N 49 Del 27/04/2022;

– Proposta _138_ Ratifica Dgc 57 Del 27-04-2022 avente oggetto: “Variazione di Bilancio ex articolo 175, comma 4 e 5, per inserimento stanziamento del fondo rotativo per laprogettualità cassa depositi e prestiti anno 2022”;

Proposta_107_ Variazione al Dup relativa ai servizi a domanda individuale -approvazione nuove tariffe asili nido comunali per l’ anno educativo 2022/2023.