Share Pin 1 Condivisioni

Saranno realizzati due ponticelli e due rotonde all’altezza di via dei Polpi e di via Consorzio focense

Fiumicino: Commissione lavori pubblici oggi per i lavori in via Coccia di Morto

Fiumicino: Commissione lavori pubblici oggi per i lavori in via Coccia di Morto –

Si è svolta questa mattina la Commissione Lavori pubblici per illustrare il progetto che sta in gara di appalto per la realizzazione di due ponticelli e due rotonde in via Coccia di morto, all’altezza di via dei Polpi e di via Consorzio focense”. Lo afferma la presidente della Commissione Paola Meloni.

“E’ un intervento che abbiamo progettato già da diverso tempo, ma essendo in una zona di Riserva e in corrispondenza di un canale di bonifica abbiamo aspettato tanto tempo per le autorizzazioni essenziali all’inizio dei lavori”, aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, che prosegue:

“E’ un impegno preso con i cittadini di Focene, con tenacia e impegno siamo riusciti a portare a compimento la progettazione e stiamo proseguendo con la gara di appalto. A seguire partiranno i lavori per collegare la ciclabilità da via Coccia di morto con il centro abitato di Focene”.

(torna a baraondanews)