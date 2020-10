Share Pin 6 Condivisioni

I dati della ASL indicano un aumento da 29 a 37 casi in città, con 31 persone in sorveglianza attiva

Fiumicino: aumentano i casi di Covid-19. Montino: “Massima cautela” –

Per il sindaco di Fiumicino Esterino Montino bisogna avere la massima cautela dopo le ultime segnalazioni di casi positivi in città

La ASL Roma 3 ha fornito dati che fanno registrare un balzo preoccupante: “siamo infatti passati da 29 a 37 positivi, mentre le persone in sorveglianza attiva scendono da 32 a 31” – dichiara Montino.

“Questi dati devono farci capire che occorre la massima cautela – prosegue –nel seguire con attenzione tutte le prescrizioni sanitarie in materia di prevenzione dai contagi”.

Per il sindaco di Fiumicino le cose da fare sono quelle che vengono ormai da tempo richieste ai cittadini: indossare le mascherine anche all’aperto, mantenere le distanze e igienizzare le mani spesso.

E aggiunge: “Inoltre non usciamo di notte, tra le 24 e le 5 del mattino, se non per esigenze improrogabili, così come indicato dall’ordinanza regionale del Presidente Zingaretti”.

“Se tutti seguiremo queste indicazioni – conclude – riusciremo, si spera, a contenere l’aumento dei contagi. Ma serve davvero l’impegno di tutti”.