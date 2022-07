Fiumicino: un’assemblea pubblica sui B4A a Isola Sacra

Ad annunciare l’incontro è stato il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. Appuntamento il 19 luglio alle 18.30 a Villa Guglielmi

“Quello dei vincoli su una buona fetta del territorio di Isola Sacra è un problema che per decenni ha tenuto immobile tutta la località”. Lo dichiara il vicesindaco e assessore alla Pianificazione urbanistica Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Sono serviti anni di lavoro, studi, nuove opere e studi specifici, una stretta collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte per arrivare ad una drastica diminuzione dei vincoli imposti sul nostro territorio – spiega Di Genesio Pagliuca -. Non è stato un percorso facile, né scontato, ma il traguardo raggiunto, seppur non ancora completo, è una vera e propria svolta per Isola Sacra e per tutta la città”.

“Per questa ragione abbiamo deciso di indire un’assemblea pubblica durante la quale spiegheremo nel dettaglio cosa cambierà per la località e per i proprietari dei lotti interessati – sottolinea – Sarà un appuntamento importantissimo per fare chiarezza e sgomberare il campo da dubbi, rispondere alle domande delle cittadine e dei cittadini. Investimenti, nuove opere e nuovi servizi che faranno ripartire di Isola Sacra, con regole che garantiscono la massima sicurezza idraulica e qualità urbana”.

“L’appuntamento è il 19 luglio alle 18.30 a Villa Guglielmi – conclude – insieme al sindaco Esterino Montino, all’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, alla presidente della Commissione Pianificazione Urbanistica Barbara Bonanni, all’assessore regionale alla Tutela del territorio Mauro Alessandri Regione Lazio e al direttore del Consorzio di bonifica del Litorale Nord, Andrea Renna.”