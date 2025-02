Fiumicino, alla scoperta dei vulcani con la Bilioteca dei Piccoli

Il 15 febbraio l’esperto Francesco Pennacchia i piccoli, dai 5 anni, e i grandi alla scoperta dei vulcani

Sabato 15 febbraio, dalle ore 10:30, la Biblioteca dei Piccoli ospiterà l’esperto Francesco Pennacchia, ricercatore tecnico presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Specializzato nell’acquisizione di dati su eruzioni vulcaniche esplosive, Francesco condurrà i piccoli (da 5 anni) e i grandi alla scoperta dei VULCANI.

L’incontro è il quarto appuntamento della rassegna “PRENDERSI CURA DI… osservare, meravigliarsi, leggere, raccontare”, avviata lo scorso 16 novembre – insieme a Riccardo Di Giuseppe con un approfondimento sui rettili (14 dicembre), è proseguita con Francesco Pierluigi sul meteo (19 dicembre) e, con Mauro Lucarini, sugli scout (18 gennaio). Tutti gli appuntamenti hanno riscosso molto successo e gradimento dai partecipanti. Ciascun incontro è introdotto da una lettura ad alta voce di storie inerenti il tema trattato, da cui scaturirà una conversazione e che darà avvio al lavoro laboratoriale.

Sabato prossimo, inoltre, ci sarà la proiezione di video recenti girati in Guatemala e a Stromboli, seguirà una dimostrazione dell’eruzione con modellini di vulcani.

Questo il cuore del progetto della Biblioteca dei Piccoli: “In questo momento di crisi dell’intero ecosistema planetario, riteniamo sia importante stimolare nelle nuove generazioni interesse per il mondo in cui sono destinate a vivere e, nel contempo, suscitare la presa di coscienza delle problematiche di cui è necessario prendersi cura”.

Il progetto prevede otto incontri con frequenza mensile; l’appuntamento è di sabato mattina dalle ore 10:30, ad esclusione dell’incontro “I pianeti e il sole” (programmato in aprile) che avrà inizio alle ore 19:30. Alcuni incontri si svolgeranno in luoghi diversi dalla biblioteca, sarà dunque necessario seguire le indicazioni fornite dalla Biblioteca dei Piccoli, di volta in volta, sulla pagina FB e tramite avvisi inviati per e-mail.

Ad ogni partecipante verrà rilasciata una tessera che attesta la frequenza e, al termine del ciclo, la Biblioteca dei Piccoli consegnerà un attestato di partecipazione.

La prenotazione è rigorosamente obbligatoria sia per gli spazi a disposizione della biblioteca, sia per la preparazione di eventuali materiali da utilizzare nei laboratori. Occorre

inviare una e-mail a [email protected] indicando il nome del bambino/a entro le ore 20 di venerdì 14febbraio. Le richieste di prenotazione saranno accolte in ordine di arrivo fino ad un massimo di 15 bambini/e con relativi genitori/adulti accompagnatori. A coloro che hanno già partecipato ai primi tre incontri ricordiamo di portare la tessera già consegnata in cui abbiamo messo i timbri di partecipazione.

