Nelle scorse settimane su un tratto di 500 metri era intervenuta Acea Ato2 per la sostituzione di una condotta fatiscente

Fiumicino: al via la riasfaltatura di via Tre Denari a Maccarese

“A Maccarese, in via Tre Denari, sono in corso i lavori di asfaltatura del tratto di strada di circa 500 mt dove nelle scorse settimane è intervenuta Acea Ato 2 per la sostituzione della condotta fatiscente che era spesso oggetto di rotture e che per questo provocava avvallamenti e disservizi per i residente del quartiere”.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Nei prossimi giorni si provvederà – prosegue – all’asfaltatura anche dei successivi tratti di strada massacrati dal passaggio dei tir dell’Ama, a cui abbiamo richiesto le somme che il Comune di Fiumicino sta spendendo per la ripavimentazione dell’arteria stradale”.

“Inoltre – afferma la presidente della Commissione Lavori pubblici Paola Meloni – stiamo intervenendo proprio in questi giorni per il posizionamento di circa 50 nuovi punti luce che andranno a illuminare via Tre Denari e il primo tratto di via Monti dall’Ara, opera che continuerà anche nei prossimi mesi su tratti rurali del territorio”.

