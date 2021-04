Share Pin 1 Condivisioni

A renderlo noto è l’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri Elena Gubetti

Cerveteri, Igiene Urbana: i servizi attivi durante la Pasqua

Sarà regolarmente svolto durante le festività di Pasqua il servizio di raccolta porta a porta così come previsto da calendario.

Niente raccolta rifiuti per la domenica di Pasqua.

Chiusa invece l’isola ecologica di via Settevene Palo nelle giornate di domani, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, in quanto l’Italia e dunque anche Cerveteri saranno in “zona rossa”. Riaprirà regolarmente al pubblico da martedì 6 aprile.

Regolarmente presenti infine i servizi del compattatore del verde nella frazione di Valcanneto nella mattinata di sabato, in via Vivaldi dalle ore 07:00 alle ore 12:00, e quello dell’Isola Ecologica Mobile in Via delle Aralie a Campo di Mare, la domenica dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

