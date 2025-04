Finalmente tre punti per il Cerveteri. Etruschi vittoriosi sull’Indomita

Silenzi e Patrascu rilanciano i cervi per il play out

Festeggia il Cerveteri, autore di una vittoria sull’Indomita per 2- 0- Le reti, nel secondo tempo, sono state firmate da Silenzi , grazie a un diagonale, e da un calcio di rigore di Patrascu dopo un atterramento in area di Bracaglia. E così il Cerveteri ritorna alla vittoria, sperando nella salvezza E’ stata una gara dai due volti, con un primo tempo spento e una ripresa più vibrante. Servivano i tre punti per tornare a sperare di conquistare il play out casalingo, che i cervi sperano di raggiungere a poche giornate dalla fine. Mister Ferretti è contento del risultato, meno della prestazione, anche se considerare che mancavano quattro titolari.