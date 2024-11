Civitavecchia – Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine già tratto in arresto per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, è stato arrestato dai Carabinieri della locale compagnia dopo l’ennesima vessazione nei suoi confronti. Lo stalker infatti, nel tentativo di incontrare l’ex moglie, si recava più volte nei pressi della sua abitazione, costringendola a non poter uscire di casa per tutto il pomeriggio. Al culmine dello stato d’ira, il 47enne incendiava il citofono condominiale, fuggendo poco dopo. La chiamata al 112 dei passanti e l’intervento tempestivo della gazzella dei Carabinieri hanno permesso di intercettare l’individuo in fuga e di bloccarlo con addosso l’accendino utilizzato poco prima. Ai fini dell’arresto è risultato fondamentale un filmato girato dai condomini che lo riprendeva mentre appiccava le fiamme. Il video permetteva agli investigatori di arrestare l’aggressore in differita, come previsto dalla nuova disciplina della legge n. 168/2023. L’uomo è stato condotto in carcere, salvando di fatto la vita della donna. Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Filmato mentre brucia il citofono dell’ex moglie: arrestato in differita dai Carabinieri di Civitavecchia