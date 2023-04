Appuntamento il 6 e 7 maggio in piazza Aldo Moro

Cerveteri: la Fiera dei Saperi e dei Sapori pronta al bis –

Dopo il successo della prima edizione delle settimane scorse, la Fiera dei Saperi e dei Sapori è pronta a replicare.

Appuntamento, in piazza Aldo Moro con i produttori, i commercianti, gli imprenditori del territorio per il 6 e 7 maggio in piazza Aldo Moro.

Un connubio tra il sapere (con laboratori, visite guidate nei siti archeologici e culturali del territorio) e di sapori grazie ai prodotti tipici del territorio “offerti” nei loro stand dagli espositori.

Il tutto grazie al lavoro svolto dall’associazione 3.0 e col supporto dell’amministrazione comunale, in primis, della delegata comunale alle politiche di promozione economica, Arianna Pietrolati.

Cerveteri: la Fiera dei Saperi e dei Sapori pronta al bis

Già dalla preparazione della prima edizione, andata in scena i primi di aprile, la Fiera vuole essere un appuntamento fisso, come spiegato dai suoi promotori, con l’intento di rilanciare non solo l’economia e i prodotti a km0 del territorio, ma anche il turismo in città.

(torna alla homepage)

(vai alla pagina facebook)