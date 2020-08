Condividi Pin 0 Condivisioni

Le cause del rogo sono ancora imprecisate

in data odierna ,alle ore 10,50 circa,si è intervenuti a Roma presso via F.Sapori nr 38,per incendio cantina generatosi per cause al momento imprecisate .Grazie al tempestivo intervento del personale vf dell’Eur(11a), le fiamme non si sono propagate ai locali circostanti;nessuna persona è rimasta coinvolta.In ausilio della 11a il carro autoprotettori(ta6) e l’autobotte di Prati(9a).