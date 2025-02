La guida completa per non perdere neanche un minuto della 75esima edizione del Festival in tv, in radio e in streaming

Festival di Sanremo, domani l’inizio dell’edizione 2025: tutto quello che c’è da sapere –

Il Festival di Sanremo 2025 sta per cominciare. La prima serata va in onda martedì 11 febbraio alle 20.40 su Rai 1, e per cinque serate il Teatro Ariston si trasformerà nel palcoscenico più osservato d’Italia. A condurre c’è Carlo Conti con l’aiuto di 12 co-conduttori divisi e distribuiti in 5 serate. Niente monologhi, pochi ospiti, molte canzoni, 29, più 4 nuove proposte. Apparentemente una gara canora vecchio stile, ma come ogni anno, verrà passato al voglio ogni dettaglio e sfumatura, dichiarazione e passo falso, fino a trasformare Sanremo nella classica eccitazione collettiva.

Sanremo 2025: quando inizia, a che ora e dove vederlo

L’orario (20.40) rimarrà invariato da martedì 11 a venerdì 14. Nella serata di sabato 15 febbraio, ovvero la finale, Sanremo 2025 inizierà alle 20.45. Tutte e cinque le serate avranno inizio subito dopo PrimaFestival, la striscia quotidiana condotta da Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio, con la partecipazione del duo comico I Sansoni.

Come da tradizione, anche quest’anno l’evento sarà trasmesso in Eurovisione. Gli spettatori che alla televisione preferiscono lo streaming, per seguire la lunga diretta potranno collegarsi su RaiPlay. La piattaforma offre anche una sezione dedicata in cui sono presenti le interviste ai cantanti in gara e man mano saranno aggiunti contenuti, dalle esibizioni al dietro le quinte.

Carlo Conti ha annunciato che chiuderà le serate poco dopo l’1 di notte. Un obiettivo importante – considerando i 29 Big in gara e gli ospiti italiani e internazionali che si alterneranno sul palco – ma anche necessario, visto che da quest’anno ritorna il DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan.

Il DopoFestival con Alessandro Cattelan, a che ora comincia

Martedì 11 inizierà all’1.30, da mercoledì 12 a venerdì 14 l’orario di inizio è fissato all’1.10. Venerdì 14, la serata dedicata ai duetti, comincerà all’1.30, mente sabato 15 non andrà in onda, poiché Sanremo 2025 si concluderà subito dopo la proclamazione del vincitore. Inoltre, Cattelan è uno dei co-conduttori della finale insieme con Alessia Marcuzzi.

Il DopoFestival rappresenta un appuntamento imperdibile per chi ama Sanremo e che dalla prima edizione nel 1992 ha dato spazio ai giornalisti e agli ospiti per commentare quanto appena accaduto in diretta sul palco.

Rai Radio 2, la radio ufficiale del Festival

Nel corso della settimana festivaliera, tutta la Rai sarà focalizzata sulla manifestazione. Anche quest’anno i programmi del daytime di Rai 1 si occuperanno di Sanremo, racconteranno cosa accade grazie al contributo degli inviati e degli ospiti presenti in studio e nella città dei fiori. Domenica 16, dopo la conferenza stampa di chiusura in cui Carlo Conti stilerà un bilancio della sua quarta volta all’Ariston, la linea passerà a Mara Venier.

Il vincitore e tutti gli altri cantanti della 75esima edizione saranno ospiti di Domenica In, che per l’occasione andrà in onda proprio dal Teatro Ariston. Al centro della puntata, i commenti sulle esibizioni affidati ai giornalisti. Torna anche un altro appuntamento fisso, quello con Rai Radio 2.

In qualità di radio ufficiale di Sanremo 2025, trasmetterà tutto il festival in diretta e mostrerà il backstage dalla Blueroom – situata all’interno del Teatro Ariston, poco distante dal palco – che accoglierà i cantanti subito dopo l’esibizione per i commenti a caldo di rito. Al timone gli ascoltatori ritroveranno la coppia formata da Gino Castaldo e Ema Stokholma, padroni di casa dal 2018. Rai Radio 2 sarà visibile anche in televisione al canale 202 del digitale terrestre e Tivùsat.

Sanremo 2025, i 29 Big in gara

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Bresh – La tana del granchio

Brunori Sas – L’albero delle noci

Clara – Febbre

Coma_Cose – Cuoricini

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Fedez – Battito

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Francesco Gabbani – Viva la vita

Gaia – Chiamo io chiami tu

Giorgia – La cura per me

Irama – Lentamente

Joan Thiele – Eco

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Marcella Bella – Pelle diamante

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Modà – Non ti dimentico

Noemi – Se t’innamori muori

Olly – Balorda nostalgia

Rkomi – Il ritmo delle cose

Rocco Hunt – Mille vote ancora

Rose Villain – Fuorilegge

Sarah Toscano – Amarcord

Serena Brancale – Anema e core

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Tony Effe – Damme ‘na mano

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Le 4 Nuove Proposte

Alex Wyse – Rockstar

Maria Tomba – Goodbye (voglio good vibes)

Settembre – Vertebre

Vale LP e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore