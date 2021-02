Share Pin 7 Condivisioni

Ancora un episodio di mancato rispetto delle norme anti Covid-19

Festa in un appartamento a Trastevere, sanzionati in 11

Ancora episodi di mancato rispetto delle norme anti Covid. A Roma, in zona trastevere, la Polizia di Stato ha identificato e e sanzionato 11 persone, radunate in una casa vacanze.

Le segnalazioni del party non autorizzato sarebbero arrivate dai vicini di casa. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato 9 italiani tra i 20 e i 25 anni e due ragazzi magrebini. Sono stati tutti identificati e sanzionati per violazione delle norme per il contenimento del Coronavirus.