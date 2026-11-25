Appuntamento in Piazza Santa Maria a Cerveteri sabato 5 e domenica 6 dicembre. Il Vicesindaco Ferri: “Qualità delle olive giunte nei frantoi di Cerveteri davvero di grande spessore”

“Ci avviciniamo sempre di più alla 17esima edizione della Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri, un appuntamento entrato nella tradizione della nostra città. Un’occasione per vivere il Centro Storico, per stare insieme, ma soprattutto per conoscere, scoprire e degustare le eccellenze agroalimentari e olearie del nostro territorio. Sono infatti oltre 40 gli espositori presenti: a loro, affiancheremo momenti di spettacolo, intrattenimento, workshop e stand di artigianato. Insieme all’Associazione 3.0 stiamo ultimando il programma completo: come ogni anno, complice anche l’apertura nella giornata di domenica, con ingresso gratuito al Museo Nazionale Cerite, ci aspettiamo tanti visitatori e tante famiglie”.

A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Agricole, promotore e organizzatore della manifestazione in programma sabato 5 e domenica 6 dicembre.

Festa dell’Olio Nuovo, a Cerveteri attesi oltre 40 gli espositori

“Oltre 40 espositori tra imprenditori agricoli e artigianato, la tradizionale e attesissima sfilata e mostra di Ferrari e Lamborghini, musica dal vivo, intrattenimento e molto altro – ha aggiunto il Vicesindaco Riccardo Ferri – una festa quella di quest’anno che nasce sia da un lavoro corale, ma che realizziamo anche grazie ad un importante contributo che in qualità di Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole ho ottenuto da Arsial, che ringrazio per l’attenzione dimostrata verso la nostra manifestazione. Nelle prossime ore divulgheremo il programma dettagliato: per ora, posso solamente garantirvi che troverete una qualità di prodotti davvero di spessore. Le olive giunte nei frantoi di Cerveteri sono sane, integre e con un livello di qualità dell’olio extravergine davvero molto elevato. Vi aspetto a Cerveteri, sabato 5 e domenica 6 dicembre”