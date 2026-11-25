Riceviamo e pubblichiamo:

Il gruppo “Esserci per Cerveteri” è nato con l’intenzione di individuare idee e proposte per lo sviluppo della nostra cittadina. La prima idea riguarda Cerenova e il suo rapporto con il mare. Partiamo da una considerazione tanto emplice quanto evidente: numerosi residenti della frazione, pur vivendo a poche centinaia di metri in linea d’aria dal litorale, sono di fatto costretti a utilizzare l’automobile per raggiungere la spiaggia.

La ragione è rappresentata dalla linea ferroviaria, che costituisce una vera e propria barriera fisica tra l’abitato e il mare. Attualmente il principale collegamento diretto è affidato a un cavalcavia stradale, caratterizzato da spazi limitati per pedoni e ciclisti e da condizioni di percorrenza che meriterebbero maggiore attenzione sotto il profilo della sicurezza.

Da qui nascono due proposte. La prima è quella di realizzare una passerella ciclopedonale sopraelevata, ubicata nella zona zona sud di Cerenova, riservata esclusivamente al transito di pedoni e biciclette. Una possibile soluzione tecnica potrebbe essere rappresentata da strutture leggere in acciaio, con elementi prefabbricati e campate in grado di superare la sede ferroviaria senza interferire con il passaggio dei treni. Si tratta di una tipologia costruttiva già utilizzata in numerosi contesti urbani ed extraurbani che presenta

vantaggi in termini di resistenza, durabilità e rapidità di montaggio, ma soprattutto di basso costo.

La seconda proposta riguarda i residenti della zona Nord di Cerenova. Ci riferiamo ad un passaggio già esitente, molto fai da te, alla fine della cittadina, con transito sotto un ponte della ferrovia. Ci domandiamo se sia possibile renderlo fruibile richiedendo nel caso le autorizzazioni necessarie al suo utilizzo.

Nel caso di attuazione dei passaggi proposti ci sembra quasi superfluo sottolineare i benefici per i residenti di Cerenova. Immaginiamo una frazione nella quale sia possibile uscire di casa e raggiungere il mare con una “pedalata” o tramite una breve passeggiata, anche alla sera per godersi il lungomare e le sue occasioni di festa.

Un collegamento diretto e sicuro potrebbe contribuire anche a ridurre: il traffico locale; la pressione sui parcheggi nelle zone prossime alla spiaggia (con vantaggi anche per i residenti di Campo di Mare); le emissioni legate agli spostamenti in auto. Migliorerebbe la qualità della vita dei residenti, con effetti positivi sull’attrattività turistica e sul valore degli immobili.

Negli anni sono stati programmati e realizzati diversi interventi per favorire la mobilità ciclabile tra Cerenova e Campo di Mare. Tuttavia, dalle informazioni pubblicamente disponibili, non emergono progetti specifici per realizzare nuovi attraversamenti ciclopedonali sopra la linea ferroviaria, o passaggi alternativi all’attuale cavalcavia stradale.

È proprio su questa possibilità che intendiamo richiamare l’attenzione della comunità politica locale, auspicando che venga avviato uno studio preliminare per valutarne la fattibilità tecnica, autorizzativa, urbanistica ed economica, a partire dall’individuazione dei punti di attraversamento più idonei.

Questa, come le prossime proposte di “Esserci per Cerveteri”, è messa a disposizione delle forze politiche che si confronteranno nelle prossime elezioni amministrative, con l’unico obiettivo di contribuire al miglioramento del nostro territorio.

Invitiamo infine i cittadini a segnalarci problemi, suggerimenti e idee scrivendo all’indirizzo: essercipercerveteri@yahoo.com Il gruppo civico “Esserci per Cerveteri” (Francesco Canicossa, Giorgio Raviola, Amedeo Leonetti, Roberto Cimini, Cristiano Spada, Teresa Marcelli e Luciano Lucci)