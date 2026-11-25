I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito dei servizi di controllo economico-finanziario del territorio, hanno eseguito una serie di verifiche mirate a tutelare il mercato e i consumatori e a prevenire l’immissione sul mercato di merci non conformi o prive dei necessari requisiti di sicurezza, a salvaguardia delle aree della Capitale e del litorale.

Gli interventi sono stati condotti dai militari del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, i quali hanno sottoposto a controllo alcuni esercizi in zona Lido di Ostia e Casal Bernocchi.

L’ispezione dei locali ha permesso di individuare e sottoporre a sequestro 2.514 prodotti contraffatti, tra cui carte da gioco, giocattoli e portachiavi che riproducevano illecitamente i marchi di note case di moda.

Nel corso delle medesime attività, i Finanzieri hanno scoperto anche una filiera di vendita parallela e non autorizzata di accessori per tabacco.

Sono state infatti rinvenute e sequestrate 22.460 confezioni tra cartine e filtri per sigarette contrassegnate dai marchi “OCB” e “RIZLA”.

La commercializzazione di tali articoli, in base alle disposizioni complementari al Codice Doganale, è riservata in via esclusiva alle tabaccherie autorizzate e ai rivenditori abilitati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Si tratta di una vera e propria riserva distributiva che risponde a una duplice finalità, fiscale e di conformità merceologica. Se da un lato, infatti, la privativa assicura la tracciabilità dei flussi commerciali a tutela delle entrate erariali, dall’altro garantisce che l’approvvigionamento avvenga esclusivamente attraverso filiere autorizzate.

Questo meccanismo assicura che gli articoli immessi in consumo rispettino rigorosamente gli standard di fabbricazione stabiliti dalle vigenti normative europee, offrendo al consumatore la certezza di prodotti controllati e certificati all’origine.

Al termine degli accertamenti, i due titolari delle attività commerciali, di nazionalità cinese e marocchina, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica capitolina per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Oltre alle conseguenze di natura penale, nei confronti dei due responsabili sono state avviate le segnalazioni agli organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per il commercio abusivo di generi soggetti a monopolio e per i successivi provvedimenti di competenza dell’autorità comunale e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alle valutazioni sulla prosecuzione delle attività commerciali.

Il contrasto alla contraffazione e al commercio abusivo di generi soggetti a regime di monopolio costituisce una linea d’azione fondamentale che consente sia di incidere sulle fonti di finanziamento dei circuiti criminali, bloccandone le opportunità di profitto, sia di contribuire alla tutela della salute dei consumatori e della leale concorrenza sul mercato, a salvaguardia delle imprese oneste.

Tale azione si sviluppa sul territorio della Capitale nell’ambito di un più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto, condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su indicazione del Prefetto di Roma, con particolare attenzione ai fenomeni di illegalità che incidono sulla sicurezza urbana e sulla tutela del tessuto economico e sociale della città.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti della persona sottoposta a indagine.