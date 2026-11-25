Sabato 28 evento al Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere

La violenza contro le donne non conosce confini nazionali e continua ad essere utilizzata come strumento di guerra: nelle zone di conflitti, devastazioni e repressioni, i corpi e le vite delle donne continuano a essere esposti a violenza e disumanizzazione. Pensiamo alle donne stuprate durante l’attacco del 7 ottobre 2023, pensiamo alle donne e alle bambine di Gaza, costrette a sopravvivere tra distruzione, sfollamenti e privazioni, continuamente a rischio di violenza. Allo stesso modo, la voce delle donne iraniane e afghane continua a rivendicare il diritto alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione. Per loro e per tutte quelle donne che ogni giorno sono vittime di soprusi, in occasione della Giornata Internazionale contro per l’eliminazione della violenza di genere, 19 associazioni di Cerveteri e Ladispoli, hanno promosso un evento, ‘Donne contro la violenza e per la pace’, che si terrà a Ladispoli, sabato 28 novembre, dalle ore 16, al Centro d’Arte e Cultura, in via Settevene Palo. Le associazioni promotrici sono: Amababa Ali per il Ruanda, Anpi sez. Ladispoli-Cerveteri, Animo ODV Ladispoli, APS ASHA Cerveteri, APS Nuove Frontiere ETS Ladispoli, Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività Ladispoli e Cerveteri, Auser Cerveteri Ladispoli APS, AVO Cerveteri ODV, AVO Ladispoli ODV, Centro Solidarietà Cerveteri ODV, Consulta dei cittadini migranti di Cerveteri, Coordinamento Donne SPI CGIL Civitavecchia Roma Nord e Viterbo, Forum Ambiente Ladispoli, Humanitas ODV Ladispoli, Libera presidio Ladispoli Cerveteri, Piccolo Fiore Onlus Ladispoli, Scuolambiente Cerveteri, UDI Gruppo Nilde Iotti Ladispoli Cerveteri, UDI Lago di Bracciano.

Poesie, letture e musica saranno al centro dell’appuntamento, a cui parteciperanno le musiciste palestinesi Hala Alsadder e Reem Alameddin, l’attrice Angela di Domenico e la musicista Maddalena Martinelli.

L’evento è gratuito e aperto alla partecipazione di tutte e tutti. Vi aspettiamo!