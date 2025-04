Panizza: “Un’opportunità per dare spazio alle nostre giovani eccellenze”

Festa della Gioventù Ceretana approvata dal Consiglio dei Giovani –

Il Consiglio dei Giovani ha approvato ufficialmente l’organizzazione della prima edizione della Festa della Gioventù Ceretana: un’iniziativa nata per offrire ai ragazzi di Cerveteri uno spazio dedicato, fatto di musica, cultura, sport e intrattenimento.

La Festa, si spiega nel comunicato ufficiale diffuso dal Presidente del Consiglio dei Giovani Alessandro Maria Panizza ed i Consiglieri del gruppo “Onda Nuova”, vuole essere un momento di aggregazione giovanile, capace di dare voce alle passioni e alle energie delle nuove generazioni.

“È un progetto per il quale la lista Onda Nuova si è spesa molto – scrive Panizza –, con l’obiettivo di creare un evento che rappresenti al meglio lo spirito della nostra comunità giovanile, fatta di tante eccellenze che meritano di essere valorizzate.

Questa approvazione è per noi un segnale forte e concreto: l’iniziativa dimostrerà che quando i giovani si uniscono, discutono e progettano con serietà e visione, possono portare risultati tangibili e di valore per tutto il paese.

In vista della futura discussione della proposta nel Consiglio Comunale, nei prossimi giorni inizieremo i lavori organizzativi ed entreremo in dialogo con l’amministrazione comunale; data la bontà del progetto siamo convinti inoltre che avrà il supporto anche della Regione Lazio.

Cerveteri ospita moltissimi giovani che, per dedizione, impegno nel proprio settore e passione, riteniamo debbano essere valorizzati: questa iniziativa è un’occasione per loro e per la comunità tutta di veder realizzata una giornata viva, dinamica ed a tratti fuori dagli schemi, all’insegna dell’identità, del divertimento, della passione e della cultura.

Nei prossimi giorni vi daremo nuovi dettagli”.