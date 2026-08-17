Ferragosto di controlli sul litorale: arresti e denunce, oltre 30mila euro di multe

Controlli serrati dei Carabinieri sul litorale durante il periodo di Ferragosto, con un dispositivo di sicurezza che ha portato ad arresti, denunce e numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nel corso delle attività sono stati denunciati complessivamente 14 soggetti: cinque per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, tre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due per guida senza patente, tre per furto con destrezza e uno per evasione.

Tra gli arresti effettuati figurano provvedimenti per lesioni e rapina impropria e due eseguiti in attuazione di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Un articolato dispositivo di sicurezza è stato predisposto anche dai Carabinieri della Compagnia di Anzio, con pattuglie impegnate lungo il litorale e nelle località di Anzio, Nettuno e Ardea. Il bilancio delle operazioni in questa zona è di una persona arrestata e altre dieci denunciate.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza sulle strade. Nel corso dei controlli alla circolazione sono state elevate 86 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di poco superiore ai 30mila euro.

L’attività rientra nel rafforzamento dei controlli predisposto sul litorale in occasione del periodo di Ferragosto, caratterizzato da un forte aumento delle presenze nelle località costiere.