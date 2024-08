Fuochi d’artificio a basso impatto acustico, processione dell’Assunta, mostre fotografiche e discoteca all’aperto

Ferragosto 2024 a Santa Marinella: gli eventi in programma –

Santa Marinella si prepara al Ferragosto 2024. Una serie di eventi dislocati nei luoghi più suggestivi della città accompagneranno concittadini e villeggianti fino al consueto spettacolo pirotecnico previsto per giovedì 15 agosto alle ore 23.30 sulla Terrazza di Via Ulpiano, in zona “Caccia e Riserva”. Per l’occasione i fuochi, come già sperimentato lo scorso anno, saranno a basso impatto acustico per garantire sicurezza pubblica, tutelando le persone sensibile ed il benessere degli animali. Al contempo, allo stesso orario ovviamente, lo spettacolo pirotecnico si svolgerà anche a Santa Severa sulla spiaggia del Castello.

A Ferragosto la processione dell’Assunta

Immancabile l’appuntamento anche con la processione dell’Assunta, con la tradizionale parata di barche in mare che dal Porticciolo accompagneranno la Santa lungo tutto il litorale cittadino; dalle ore 17.30 la processione partirà dalla Chiesa di San Giuseppe fino al Porto Turistico. Sarà deposta una corona di alloro in commemorazione dei caduti in mare ed al ritorno, alle ore 19 00 sará celebrata la Santa Messa a cura del Vescovo emerito di Viterbo Mons. Lino Fumagalli e del parroco Don Salvatore Rizzo.

Mostra fotografica e musica

Alla Casina Trincia in Passeggiata a Mare appuntamento invece con la nostra fotografica “Corpi Liberi” a cura di Kickxiia Dumort (ingresso libero) dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Appuntamento dunque con la fotografia, l’immagine e l’arte. Incursioni musicali in un’atmosfera surreale, fatta di luci e profumi. Un progetto ideato da ragazzi per trascorrere una sera di mezz’estate in modo diverso.

Al Parco Martiri delle Foibe prosegue il programma “Estate Solidale” con dance anni 80 e 90 in attesa della mezzanotte: Italo Disco e cocomerata dalle ore 21.30.

“Un Ferragosto all’insegna della musica e del divertimento – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei – per allietare la notte più attesa dell’estate ai nostri concittadini ed ai tanti villeggianti e turisti presenti in città. Insieme ai tanti eventi organizzati dal Comune e dagli enti pubblici insieme a quelli promossi dalle associazioni e dagli operatori commerciali lungo tutto il territorio comunale, sarà sicuramente un Ferragosto per tutti, grandi e piccini, con bellissimi eventi culturali e musicali, in attesa dello spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico delle 23.30 nella zona più bella della città. Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon Ferragosto a Santa Marinella e Santa Severa “.