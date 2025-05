Femminicidio Civitavecchia, Mari (FDI): “Ancor più grave perché avvenuto in pieno centro” –

“Ancora una volta, a distanza di pochi mesi, a Civitavecchia una donna è stata uccisa. La vicenda fa ancora più orrore perché il femminicidio è avvenuto in pieno giorno e in pieno centro. Non è un campanello d’allarme, questo è un grido di dolore lancinante che non può essere più ignorato. Parallelamente al lavoro degli organi investigativi e giudiziari, lavoro che farà il suo corso, le istituzioni hanno il dovere – ciascuna per la sua parte – di analizzare minuziosamente la situazione e, laddove possibile, intervenire in termini di monitoraggio e prevenzione dei crimini di genere: l’impegno della Regione Lazio, con fondi senza precedenti stanziati sia per le pari opportunità che in ambito di contrasto alla violenza”. Così il consigliere regionale Emanuela Mari (Fratelli d’Italia).