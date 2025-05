Cerveteri, oggi all’Istituto Enrico Mattei successo per l’iniziativa “Donare una… rinascita, grazie Flavio!” –

“Donare una… rinascita, grazie Flavio!”. Questa mattina presso l’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri si è tenuta un’iniziativa davvero importante, un momento rivolto alla solidarietà, ad una solidarietà importante, ad una scelta di vita che può salvare altre vita.”

Lo dichiara la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, affermando inoltre:

“Protagonista è l’AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, che ha organizzato un concorso scolastico dedicato a Flavio Giurin, un ragazzo venuto a mancare improvvisamente nel 2021 e che grazie alla sua scelta di donare gli organi ha contribuito a salvare la vita di cinque persone.

Oggi i ragazzi che hanno partecipato al concorso sono stati premiati per i loro lavori ed elaborati, dai quali è emersa tutta la loro sensibilità sul tema. Negli anni anche il nostro Comune si è espresso sul tema della donazione degli organi, riscontrando un’attenzione da parte dei cittadini anche superiore alla media: ricorderete come nel 2024 una classifica posizionò Cerveteri al quarto posto nazionale per il maggior numero di consensi espressi in vita sull’espianto degli organi.

Una mattinata importante, felice che si sia svolta a Cerveteri e che abbia coinvolto i nostri giovani! A loro, alla Dirigenza dell’Istitituto Mattei e a tutto il mondo di AIDO, i miei complimenti e l’augurio di buon lavoro.

Donare gli organi é un atto d’amore immenso: si può dare il proprio consenso semplicemente nel momento del rinnovo della propria carta di identità. Un SÌ CHE VALE TANTE VITE!

Qualora in un primo istante abbiate negato il consenso, potete sempre farlo modificare, contattando direttamente AIDO. Maggiori informazioni su www.aido.it“